شراكة بين «زايد العليا» و«أمانة» لرعاية صحية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبرمت أمانة للرعاية الصحية، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، اتفاقية شراكة مع مؤسسة زايد العليا، تقوم «أمانة» بموجبها بتشغيل مركز المضيف المتخصص في مجال الرعاية الطبية طويلة الأمد لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.

وذلك لتوفير بيئة منزلية آمنة وخدمات رعاية اجتماعية متكاملة، إضافة إلى رعاية تمريضية متخصصة لنحو 80 شخصاً من أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة للاستثمار»، حيث وقعها نيابةً عن مؤسسة زايد العليا، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، ونيابةً عن شركة مبادلة المهندس عبد الله الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية.