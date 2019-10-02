أبوظبي تستخدم الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية المرحلة التجريبية من مشروع استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع في أبوظبي.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع عن طريق وضع الألواح الشمسية على الكشاف أو على العمود نفسه لاستبدال الإنارة الكابلية التقليدية مستقبلاً، وتجربة مدى فاعلية هذه الإنارة تحت مناخ الإمارة، ولتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وتوفير تكلفة الطاقة والكهرباء.

وحول برنامج المشروع والتوقيت الزمني المتوقع لتنفيذه أكد القطاع أنه يقوم حالياً بتجريب المشروع لمدة 6 أشهر وفي حال نجاحه سيقوم بإضافة المواصفات إلى الأدلة والمواصفات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميم التجربة على نطاق أوسع.

وأشار قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن المشروع التجريبي يطبق حالياً من خلال مشروعين في مدينة شخبوط – حوض 22، ومستقبلاً سيتم تجربة المشروع في مناطق سكنية أخرى.

ويقوم على تنفيذ المشروع مختصون ومهندسون من قسم الدراسات والمعايير في إدارة الدعم الفني للبنية التحتية ومهندسو صيانة البنية التحتية مع مقاول الصيانة والمعنيين من الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بشركة سونا ديزاين Sunna Design، وإلكترولاكس ElectroLux، وشركة ميتروسمارت الدولية Metrosmart International، وليمونوفا Lemonova، وإليموناتي Illuminati، وهوك للطاقة، وآفاق قروب، حيث يتحمل الشركاء مسؤولية توريد أحدث منتجاتهم من خارج الدولة وتزويد البلدية بها من دون أي تكلفة لتقوم البلدية بتجربة مدى فعالية المنتج.