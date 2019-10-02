35 % إنجازاً في مشروع تطوير الطريق السريع غياثي - الرويس

المصدر: أبوظبي - وام

أنجز مركز النقل المتكامل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» 35 بالمئة من مشروع تطوير الطريق السريع من غياثي إلى الرويس E15، البالغة تكلفته نحو 223 مليون درهم.

وأكد الجانبان أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم.. مشيرين إلى أن نحو 441 عاملاً من خلال 3 عقود رئيسية وفرعية يعملون لإنجاز كل أعمال المشروع في وقت قياسي وفقاً لأعلى المعايير، وأرقى المواصفات العالمية.

وأكد مركز النقل المتكامل أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص المركز على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته..

كما يواكب هذا المشروع عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، ويدعم الحركة التجارية والسياحية ويسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأوضحت شركة «مساندة» أن تطوير الطريق السريع من غياثي إلى الرويس يتضمن توسعة الطريق الحالي بطول 15.2 كيلو متراً ليصبح ثلاث حارات في كل اتجاه منها وإنشاء طريق جديد يربط مؤسسة حماية منشآت النفط بطول 4.5 كيلو مترات، إلى جانب إنشاء الطريق الالتفافي للجزء الشمالي لمدينة غياثي بطول 2.3 كيلو متر.

كما يتضمن إنشاء عدد من الجسور والدوارات والتقاطعات الجديدة التي ستسهم بشكل كبير في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، وتعزيز معايير الأمن والسلامة، وتخفيض معدلات الحوادث بنسبة كبيرة.

ولفتت «مساندة» إلى أن المشروع سيربط مدينة غياثي بمدينة الرويس ومنطقة غياثي الصناعية الجديدة بالطريق السريع E15، وأيضاً الربط مع طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11.

وأشارت «مساندة» إلى أنها تنفذ أعمال المشروع حالياً من دون أي عرقلة لحركة المرور، وذلك بالمحافظة على حركة تدفق المركبات والمسارات المستخدمة وتفادي إغلاقها، مؤكدة حرصها على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية، ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن. وأكدت الشركة التزامها بمراعاة ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد أثناء تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية.