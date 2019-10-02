«تنمية المجتمع» بأبوظبي تكشف عن أنشطة بدنية لكبار المواطنين

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تنظيم «مبادرة الرياضة والأنشطة البدنية» التي تستهدف كبار المواطنين من سكان إمارة أبوظبي وستنطلق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لكبار المواطنين، الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «أنتم سندنا وأبطال نهضتنا» في مقر مؤسسة التنمية الأسرية، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن مبادرة «الرياضة والأنشطة البدنية» تأتي بهدف تعزيز نمط حياة صحي لكبار المواطنين، إذ توفر المبادرة أنشطة وفعاليات رياضية يمكن الوصول إليها بسهولة، لتكون هذه الفئة أكثر نشاطاً وإنتاجاً في المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن كبار المواطنين يشكّلون حجر زاوية في المجتمع، ومصدر الإلهام والصبر والإرادة والبناء، كما تعد هذه الفئة مخزوناً فكرياً يساهم في خلق جيل واعٍ بمسؤولياته وملتزمٍ ثقافته وعاداته وتقاليده. ومن هذا المنطلق، فإنه من الواجب الاهتمام بهذه الفئة وتحسين جودة حياتها، بما يمكنها من الاستمرار في العطاء.

تمكين

وأشارت دائرة تنمية المجتمع، إلى أن المبادرة التي تأتي بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، تؤكد الحرص على تمكين كبار المواطنين، وتقديم الرعاية لهم، إذ تعد ممارسة الرياضة أحد العوامل الرئيسة في الحصول على حياة صحية.