«أبوظبي للزراعة» تنظّم فعالية «نحن معاكم»

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في مقرها الرئيس بمدينة أبوظبي أمس فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تحت عنوان «نحن معاكم» بحضور عدد من قيادات وموظفي الهيئة، وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تماسك وتلاحم الأسرة والمجتمع وتوعية الموظفين بالإحسان لكبار المواطنين.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة بهذه المناسبة.. إن كبار المواطنين هم رمز العطاء والمحبة وبوجودهم بيننا نضمن تماسك وتلاحم الأسرة والمجتمع لذلك لابد أن نولي لهم كل الاهتمام والرعاية.

وأضاف: دائماً ما تحرص دولة الإمارات على إحياء اليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به العالم سنوياً في الأول من أكتوبر تقديراً لكبار المواطنين في الدولة وكل ما قدموه من تضحيات وإنجازات في بناء الوطن وخدمة المجتمع وتربية الأجيال وعرفاناً بجميل عطائهم الذي لا ينضب.

وذكر أن قيادتنا الرشيدة تبنت نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في المضي قدماً نحو مد يد العون والمساعدة للمسنين، حيث كرمت هذه الفئة الغالية على قلوبنا بإطلاق اسم «كبار المواطنين» عليهم للدلالة على مكانتهم الخاصة والمتميزة وحجم عطائهم على مرّ السنوات في خدمة وطنهم.

وشهدت الفعالية عرضاً تقديمياً عن الخدمات المقدمة من وزارة تنمية المجتمع لكبار المواطنين وأهم إنجازاتها بهذا الشأن، إلى جانب عدد من مشاركات كبار المواطنين وعرض تجاربهم وخبراتهم الحياتية بالإضافة إلى تكريم المشاركين في الفعالية.