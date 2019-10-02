«الأعلى للأمومة والطفولة» يسلط الضوء على دور كبار المواطنين في المجتمع

المصدر: الشارقة - وام

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، احتفالاً خاصاً لكبار المواطنين في مقر دار رعاية المسنين بالشارقة.

وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للامومة والطفولة:

إن هذا الاحتفال الذي حضره عدد من كبار المواطنين يأتي في إطار المبادرات الإنسانية التي تطلقها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتصب في تحقيق توجهات دولة الإمارات وتطلعات ورؤية قيادتها الرشيدة بتفعيل كافة محاور ومسارات عام التسامح، وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وأوضحت أن الاحتفال استهدف تسليط الضوء على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام والتقدير والعرفان لكبار المواطنين الذين هم جزء أصيل من مجتمعنا، ولهم باع طويل في مسيرة الأبناء ونجاحهم في بناء مستقبلهم وتحقيق التقدم والرقي لوطنهم.

وذكرت الريم الفلاسي انه تم خلال الاحتفال استعراض أحدث الخبرات العالمية من خلال التعرف على متطلبات تطوير السياسات الاجتماعية المحققة للارتقاء بالخدمات النوعية في مجال الصحة النفسية والدمج الاجتماعي للارتقاء بجودة الخدمات لكبار المواطنين لتعميم الفائدة ومواكبة المستجدات العلمية والابتكارات التي من شأنها أن تواكب خدمات كبار المواطنين وتكثيف الجهود المبذولة في إسعادهم ضماناً لتمتعهم الكامل بحقوقهم، فهم من أهم شرائح المجتمع.

كما تم خلال الحفل إبراز دور كبار المواطنين كأعضاء فاعلين مشاركين في المجتمع، يتمتعون بحقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، والعمل على رفع نسبة وعي المجتمع بالمشاكل التي قد تواجه كبار المواطنين، كالشيخوخة وإساءة المعاملة والتأكيد على إسهاماتهم الإيجابية البارزة في المجتمع وأهمها الحكمة، وذلك بفضل خبراتهم المكتسبة من الحياة على مدار الأعوام العديدة.

وأشارت الريم الفلاسي إلى أن فئة كبار المواطنين الذين أطلقت عليهم القيادة الرشيدة هذه التسمية تكريما لهم والرفع من شأنهم، يحظون باحترام بالغ في المجتمع الإماراتي، وهناك تقدير كبير لجهود هذه الفئة وإسهاماتها في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات العظيمة التي ينعم بها الجميع، ولذلك فإن الدولة تسعى لتوفير الرعاية الكاملة لها بهدف تسهيل ممارسة أمورهم الحياتية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والعمرية.

وعبر كبار المواطنين الذين حضروا الاحتفال عن سعادتهم بهذا التقدير الذي تكنه القيادة الرشيدة.