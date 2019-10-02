تعاون بين «دبي الطبية» ودائرة التنمية الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة مدينة دبي الطبية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال ترخيص الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في المنطقة الحرة وإمارة دبي.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على أن تقوم اقتصادية دبي بترخيص الأعمال والأنشطة التجارية للشركات التي ترغب في التوسع بأعمالها من مدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة» إلى إمارة دبي، بشرط استيفائها الشروط المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة من قبل اقتصادية دبي، وذلك بعد الحصول على إخطار عدم الممانعة من قبل القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نسعى دائماً إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة، لجذب ودعم الاستثمارات المختلفة والمتنوعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف: سيتعاون الطرفان في مجال إصدار التصاريح التجارية للمؤسسات التي تود ممارسة أعمالها من إمارة دبي إلى مدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة»، والعكس، على بعض الأنشطة التجارية التي يحددها الطرفان والتي لا تتطلب موافقات خارجية.

بدوره، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تجسد حرص الجهات الرسمية على العمل معاً بما يسهم في توفير بيئة داعمة للأعمال تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتساعد على تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهيئة بيئة استثمارية منافسة لتعزيز مكانة الإمارة.