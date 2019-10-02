مستشفى العين يعيد البسمة لطفلة بعلاجها من مرض أقعدها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعاد مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، البسمة لطفلة عُمانية، تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد علاجها من المرض الذي عانت منه لفترة طويلة، وأقعدها طريحة الفراش لا تقوى على الحركة أو المشي.

وقال الدكتور صابر مشعل استشاري أمراض الجهاز التنفسي، طب الجهاز التنفسي والمناظير وأمراض الحساسية والمناعة وطب مشاكل النوم، في مستشفى العين: إن والدي الطفلة أحضراها إلى عيادة روماتزم الأطفال في مستشفى العين، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وكانت الطفلة عاجزة عن المشي والحركة، وأظهرت الفحوصات وجود التهابات روماتيزمية في العضلات والجلد. وأضاف: وضع الفريق الطبي المختص خطة علاجية متكاملة للطفلة، حيث تمكنت بعد أيام من العودة لممارسة حياتها الطبيعية.