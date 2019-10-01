محمد بن زايد يبحث مع ملك تونغا علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر .. جلالة توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة ملك تونغا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف الجوانب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم مبادرات التنمية المستدامة الشاملة وجهودها في الدول الصديقة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية كافة.

من جانبه قال ملك تونغا إن افتتاح سفارة بلاده في دولة الإمارات يوم أمس يأتي في إطار الحرص على توثيق وترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.. مشيدا بقيم التسامح والتعايش التي تعززها دولة الإمارات في مجتمعها وترسخها بين شعوب العالم لبناء جسور من التواصل والتعارف والتعاون بين الشعوب والدول .. مثمنا المساعدات الإنمائية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وصالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا سفير الدولة غير المقيم لدى مملكة تونغا.