هزاع المنصوري: يوجه رسالة مهمة للشباب من محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

في يومه السادس على متن محطة الفضاء الدولية وضمن المهام العلمية الموكلة إليه، أجرى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، تجربة لدراسة آليات عمل وكفاءة التدابير التي يتم اتخاذها لمعالجة اضطرابات النشاط الحركي لرائد الفضاء خلال ظروف الطيران الفضائي؛ وذلك عبر الحصول على بيانات حول تأثيرات التواجد في الفضاء على النشاط البدني الفسيولوجي وكهربائية العضلات والطاقة الحيوية والأنشطة والتمارين البدنية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأداء البدني لرائد الفضاء.

وأجرى "المنصوري"، تجربة لدراسة مؤشرات حالة العظام، وتكوين الجسم، وتنظيم الغدد الصماء في رواد الفضاء قبل وبعد رحلات الفضاء قصيرة المدى، حيث ستتم مقارنتها بالمؤشرات التي تم الحصول عليها قبل سفره إلى الفضاء.

التواصل مع المحطة الأرضية في دبي

وبدأ هزاع يومه السادس على متن محطة الفضاء الدولية بالتواصل مع فريق مركز محمد بن راشد للفضاء المتواجد في المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي وفي مركز التحكم في موسكو؛ حيث تحدث مع الفريق الأرضي حول جدوله اليومي، كما تم تنظيم لقاء مباشر عبر الفيديو بين المنصوري وعدد من طلاب المدارس والحضور في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي؛ حيث أتيحت للحضور فرصة طرح الأسئلة. وحضرت هذه الفعالية معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب ووجّهت له سؤال حول رسالته للشباب الذين يحلمون باستكشاف الفضاء.

وفي رسالة إلى الشباب الذين يحلمون باستكشاف الفضاء، قال "أي شخص في دولة الإمارات محظوظ، وأبناء الإمارات محظوظون، لأن عندنا قادة سخروا لنا كل الإمكانات للنجاح، وأقول للشباب في الإمارات والوطن العربي، الأمل موجود ونحن في دولة الإمارات عندنا فرص في كل المجالات، لكن يجب على كل شخص أن يجتهد ويخلص في عمله، وأن يتوكل على الله، ويكون لديه أمل وإرادة، وهذا ما تعلمناه من شيوخنا ألا يوجد مستحيل، والحمد لله على نعمة الإمارات".

وأضاف، "أن من يتحدى كل الظروف بإذن الله سيصل إلى هدفه".

وتسنى للطلاب توجيه أسئلة لـ"المنصوري"، حول، هل يوجد إنترنت في محطة الفضاء الدولية؟ ما هي التجربة العلمية المفضلة لديك؟ كم تبعد المحطة الدولية عن الأرض؟ هل تطفئون الأنوار في محطة الفضاء الدولية عند النوم؟ ما التوقيت المعتمد في محطة الفضاء الدولية؟ بعد إنجاز مهمتك العلمية، هل ترغب بالعودة لمحطة الفضاء الدولية؟ ما هو أول شيء تريد القيام به عند عودتك إلى الأرض؟

وأوضح "المنصوري"، في معرض إجابته عن أسئلة المشاركين، أن التجربة العلمية المفضلة لديه استخدام نظارة VR في تجربة إدراك الوقت".

وأضاف، أن "محطة الفضاء الدولية تبعد عن الأرض حوالي 400 كيلومتر، مؤكدا أنه يرغب في الرجوع إلى المحطة مرة ثانية وثالثة ورابعة، وشكر القيادة على توفير هذه الفرصة.

وعن إطفاء الإضاءة في محطة الفضاء الدولية عند مرحلة النوم، قال "إنه يتم إطفاء معظم الإضاءة داخل المحطة أثناء النوم؛ لتوفير الطاقة".

وأوضح، أن التوقيت المعتمد في محطة الفضاء الدولية، هو توقيت غرينيتش؛ حيث يبدأ يومنا الساعة 6 صباحا وينتهي الساعة 9:30 مساء".

وعن وجود الإنترنت على متن المحطة الدولية، أكد "المنصوري"، أن الإنترنت موجود على متن محطة الفضاء الدولية، ونستخدمه كل يوم في التعامل مع المحطات الأرضية في الاتصال وفي البريد الالكتروني".

وأكد "المنصوري"، أن أول شيء سيقوم به عند الرجوع إلى الأرض، هو الحديث مع الوالدة واخبارها أنه عاد بالسلامة.

وضمن الأنشطة اليومية المعتادة، سجّل هزاع يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.

وتحدث هزاع خلال اليوم مع الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء التي تتابع حالته الصحية طوال فترة تواجده في محطة الفضاء الدولية.

وواصل هزاع إجراء التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات ضمن مبادرة "العلوم في الفضاء" التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

يجري المنصوري 16 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، وتتنوع التجارب بين الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، حيث يجري 6 تجارب في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة، مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.