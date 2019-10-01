البيان» تكرم خالد بن هويدي وماجدة ملاوي

المصدر: دبي ـ البيان

كرمت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول في «البيان» اليوم الزميلين خالد بن هويدي وماجدة ملاوي وذلك تثميناً لجهودهما خلال فترة عملهما في الصحيفة.

وأثنت رئيس التحرير المسؤول على مهنية وأخلاق الزميلين وأكدت أنهما كانا نموذجاً للتميز والمثابرة في العمل الصحافي، والالتزام والانضباط في أداء المهام الموكلة إليهما، حيث تركا بصمة خلال فترة عملهما بالصحيفة، متمنية لهما كل التوفيق.

من جانبهما ثمن الزميلان خالد بن هويدي وماجدة ملاوي هذه المبادرة واللفتة الكريمة، وأعربا عن أملهما في مواصلة «البيان» مسيرة الإبداع والتميز وفق أعلى مستويات الجودة والتميز في كافة المجالات.