محمد بن زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان سهيل الكتبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، والشيوخ وجموع المصلين، صلاة الجنازة على جثمان سهيل بن مبارك الكتبي في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول.

ويتقبل العزاء الخاص بالمرحوم سهيل الكتبي في قصر المشرف حسب التواقيت التالية:

الفترة الصباحية:

من الساعة 10-12

الفترة المسائية:

من الساعة 4-6

ولغاية يوم الخميس