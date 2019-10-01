بريد الإمارات يعفي مشتركي خدمة الصناديق البريدية من الرسوم الإدارية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بريد الإمارات عن إلغاء الرسوم الإدارية على مشتركي خدمة الصناديق البريدية من فئتي (الأفراد والشركات) اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، وهي رسوم فرضت سابقاً بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة على البريد الوارد الدولي لتغطية مصاريف إدارية تشمل إدخال بيانات قيمة المادة والضرائب المفروضة وتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص بريد الإمارات لمتطلبات المتعاملين وبما يتماشى مع التزامه بتقديم أرقى مستويات الخدمة. وهذا بالتزامن مع توجيهات الحكومة بإعفاء أو تخفيض الرسوم للخدمات الحكومية الاتحادية لتخفيف الأعباء المالية على المتعاملين.

وبدوره، قال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: "نركز في اعمالنا على تعزيز خدمة المتعاملين والاستماع لاقتراحاتهم بما يتماشى مع رؤيتنا التي ترتكز على رضا وسعادة المتعاملين، وبينما نخوض عملية تحول في أعمالنا، يؤكد هذا الإعلان التزامنا الحثيث والمستمر تجاه المتعاملين لتجاوز توقعاتهم من خلال الخدمات التي نقدمها لهم، ونحن ممتنون لمقترحاتهم البناءة التي تسهم بلا شك في تسريع وتيرة مسيرة تطوير أعمالنا."