إجراءات جديدة لسفر مواطني الدولة إلى نيوزيلندا

المصدر: وام

أعلنت نيوزيلندا أنه اعتبارا من اليوم الموافق الأول من أكتوبر 2019، يتعين على حاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين في زيارة نيوزيلندا لفترة قصيرة الحصول على تصريح سفر إلكتروني صادر عن دائرة الهجرة في نيوزيلندا والذي يسري لعدة زيارات لمدة تصل إلى عامين وأنه سيسهل عملية الوصول للحدود.

كما يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل 72 ساعة من سفرهم عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta أو من خلال التطبيق التالي على آي أو إس https://apps.apple.com/nz/app/nzeta/id1470900142 أو تطبيق أندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.govt.mbie.eta. ومن المتوقع ألا يتعدى هذا الإجراء الخمسة دقائق.

وتبلغ تكلفة طلب تصريح السفر الإلكتروني 9 دولارات نيوزيلندي على كل من تطبيقات آي أو إس وتطبيقات أندرويد المجانية أو 12 دولارا نيوزيلنديا إذا تم تقديم الطلب عبر الإنترنت.

ويدفع مقدمو الطلب رسوم ضريبة الزوار الدولية والحفاظ على السياحة التي تبلغ قيمتها 35 دولارا نيوزيلنديا عند دفع قيمة تصريح السفر الإلكتروني.

وأوضحت السفارة النيوزيلندية أنه يتعين على المسافرين الإماراتيين الذين يعبرون مطار أوكلاند الدولي خلال رحلتهم إلى مكان آخر التقدم بطلب للحصول على تصريح إلكتروني للعبور من دائرة الهجرة في نيوزيلندا.