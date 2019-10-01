تكريم شرطيين لضبطهما سيارة مسروقة في غضون ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، والرائد حسن الشامسي، رئيس قسم المناوبة، والنقيب محمد سبيل، الضابط المناوب، كرم العريف أول خالد إبراهيم المازمي، والشرطي أول عبد الرحيم حسين، أفراد دورية في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص، وذلك لجهودهما وتميزهما ودقة ملاحظتهما في مجال عملهما الميداني الذي أسفر عن ضبط سارق سيارة في غضون ساعة من ورود البلاغ.

وأشاد اللواء المري بجهود العريف أول خالد إبراهيم المازمي، والشرطي أول عبد الرحيم حسين، مثمناً أداءهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيهما الدائم في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير للعريف أول خالد إبراهيم المازمي، والشرطي أول عبد الرحيم حسين، تقديراً لجهودهما وتفانيهما في عملهما، مؤكدا أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع، ومن جانبهما عبر المكرمين عن خالص شكرهما وتقديرهما لسعادة القائد العام لشرطة دبي، مؤكدان أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف وحافز لهما لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

وحول تفاصيل القضية، قال العميد يوسف العديدي، إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بسرقة سيارة من نوع تويوتا في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص، كان صاحبها قد تركها في وضعية التشغيل عندما نزل لتوصيل ابنه للمدرسة، وعليه تم التعميم على السيارة، وفي غضون ساعة تم ضبطها من قبل دورية المركز، وكانت بحوزة متهم خليجي الجنسية.

وحذر العميد يوسف العديدي من مخاطر ترك السيارات في وضعية التشغيل بالشوارع وأمام المراكز التجارية، كي لا تتعرض للسرقة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تنظم بصورة مستمرة حملات توعوية، توجه نداءات للأهالي من قائدي المركبات تطالبهم فيها بعدم ترك سياراتهم في وضعية التشغيل أمام المراكز التجارية، وفي الأسواق والشوارع، وكذلك أمام منازلهم حتى لا يكونوا عرضة للسرقة كما حدث مع البعض.