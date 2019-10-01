تعميم لتسهيل خروج الموظفين المواطنين للتصويت في الإنتخابات

المصدر: دبي- البيان

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تسهيل مهمة خروج موظفيها المواطنين العاملين لديها، والسماح لهم بمغادرة أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.



وفي الأيام المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وفق الأصول، من أجل تمكينهم من التصويت للمرشحين خلال الفترة من 1 أكتوبر ولغاية 5 أكتوبر 2019.

وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم 19 لعام 2019 أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم العملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيةً كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.