تحديث مستمر.. العرس الانتخابي الإماراتي ينطلق اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق اليوم "الثلاثاء" عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب " قبل الإدلاء بصوته" مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.

وتتواجد عدسات البيان في جميع مراكز الاقتراع لتنقل لقرائها أجواء الانتخابات في إمارات الدولة السبع.

من مركز دبي التجاري العالمي.. تتواجد كاميرا #البيان حيث ينطلق اليوم العرس الانتخابي- #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي- وتستقبل 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة الناخبين للتصويت المبكر الذي يستمر حتى 3 أكتوبر.@uaeelection #الإمارات_تنتخب #صوتك_ثقة_وطن#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/skrKVVNq7u — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019

دقائق قليلة وتبدأ لجنة إمارة أبوظبي، لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي 2019، في فتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية.https://t.co/3VhlM2goQJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/abL5N9S1rW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرابعة التي تشهدها دولة الإمارات، خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين ومجلس تاريخي قادم سيشهد توازن فاعل عبر تمثيل متساوي للمرأة والرجل. تذكر أن صوتك أمانة.

مركز التصويت بالفجيرة يستقبل الناخبين من المواطنين الإماراتيين بمقره في مركز المعارض بالفجيرة للإدلاء بأصواتهم في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي 2019، وسط استعدادات متكاملة من لجنة انتخابات #الفجيرة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6ACXlpgch2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019

بخيتة الكثيري 80 عاماً حرصت على التواجد والمشاركة في عملية الاقتراع#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZaGrLLBY86 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019