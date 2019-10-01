تحديث مستمر.. العرس الانتخابي الإماراتي ينطلق اليوم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تنطلق اليوم "الثلاثاء" عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب " قبل الإدلاء بصوته" مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.

وتتواجد عدسات البيان في جميع مراكز الاقتراع لتنقل لقرائها أجواء الانتخابات في إمارات الدولة السبع.

 

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرابعة التي تشهدها دولة الإمارات، خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين ومجلس تاريخي قادم سيشهد توازن فاعل عبر تمثيل متساوي للمرأة والرجل. تذكر أن صوتك أمانة.

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  • انتخابات المجلس الوطني،
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