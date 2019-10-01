تحديث مستمر.. العرس الانتخابي الإماراتي ينطلق اليوم

تنطلق اليوم "الثلاثاء" عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب " قبل الإدلاء بصوته" مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.
وتتواجد عدسات البيان في جميع مراكز الاقتراع لتنقل لقرائها أجواء الانتخابات في إمارات الدولة السبع.
من مركز دبي التجاري العالمي.. تتواجد كاميرا #البيان حيث ينطلق اليوم العرس الانتخابي- #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي- وتستقبل 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة الناخبين للتصويت المبكر الذي يستمر حتى 3 أكتوبر.@uaeelection #الإمارات_تنتخب #صوتك_ثقة_وطن#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/skrKVVNq7u— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
دقائق قليلة وتبدأ لجنة إمارة أبوظبي، لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي 2019، في فتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية.https://t.co/3VhlM2goQJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/abL5N9S1rW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
لجنة منطقة الظفرة تفتح أبوابها للتصويت المبكر لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الإتحادي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sFCsUkpJ8s— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
محمد معيوف الكتبي مرشح وأول المصوتين في مقر مدينة #أبوظبي#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي #صوتك_ثقة_وطن #الإمارات_تنتخب #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pbPTsJ9XDu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
الصور الأولى من المركز الانتخابي بدبي حيث تتسم الأجواء بالهدوء في اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع المبكر في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي بدورتها الرابعة.@uaeelection #الإمارات_تنتخب #صوتك_ثقة_وطن #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9X8GswIasa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة في #عجمان#انتخابات_المجلس_الوطني_الإتحادي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rEX4F1lcWN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرابعة التي تشهدها دولة الإمارات، خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين ومجلس تاريخي قادم سيشهد توازن فاعل عبر تمثيل متساوي للمرأة والرجل. تذكر أن صوتك أمانة.
مركز التصويت بالفجيرة يستقبل الناخبين من المواطنين الإماراتيين بمقره في مركز المعارض بالفجيرة للإدلاء بأصواتهم في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي 2019، وسط استعدادات متكاملة من لجنة انتخابات #الفجيرة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6ACXlpgch2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019
بخيتة الكثيري 80 عاماً حرصت على التواجد والمشاركة في عملية الاقتراع#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZaGrLLBY86— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 1, 2019