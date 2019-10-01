«الاتحادية للشباب» تؤهل متحدثين بلغة الإشارة

المصدر: دبي- البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، أول ورشة تدريبية (المستوى الأول من لغة الإشارة للصم) ضمن سلسلة من الورش التدريبية للموظفين في المؤسسة والمراكز الشبابية على مستوى الدولة، والمنعقدة في مقر مركز الشباب بدبي، بهدف رفع كفاءة موظفيها للتعامل والتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية من الصم، من خلال تأهيلهم من التحدث بلغة الإشارة باحترافية والتي حرصت على تحقيقها من أجل تحقيق الإشراك بين فئات الشباب المختلفة في جميع مبادرات المؤسسة وخدمتهم وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الورش ضمن خطط المؤسسة في إشراك الشباب للتعامل مع أصحاب الهمم، تزامناً مع اليوم الدولي للغة الإشارة.

رفع الوعي

من جانبها، قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، في وزارة تنمية المجتمع: تهدف الدورة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل والتواصل مع الأشخاص الصم في المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي معهم بلغة الإشارة الخاصة بهم، والتي تعتبر جزءاً من ثقافة الصم التي يعيشونها، الأمر الذي يعزز من اندماجهم المجتمعي وحصولهم على الخدمات بأقل جهد على قدم المساواة مع الآخرين.

وأضافت: إن استخدام الصم للغة الإشارة هي جزء من حقهم وهويتهم، إذ يستطيعون من خلالها التعبير عن التحديات التي يواجهونها، وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.