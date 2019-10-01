وفد تايلاندي يطلع على تجربة «دبي لرعاية النساء والأطفال»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مؤخراً، وفداً رسمياً من مملكة تايلاند، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال توفير الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، وجهودها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وبحث أبرز التحديات في هذا المجال.

جولة

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها الوفد لعدد من الجهات المعنية بقضية الإتجار بالبشر داخل الدولة، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المشتركة مع مملكة تايلند.

وكان في استقبال الوفد خلال زيارته للمؤسسة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والخدمات الاجتماعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث قامت باصطحابهم في جولة تعريفية لأبرز المرافق، إلى جانب اطلاعهم على أبرز الخدمات الإحصاءات والتقارير الخاصة بحالات ضحايا الإتجار بالبشر التي استقبلتها المؤسسة خلال السنوات الماضية.

ورحّبت البحري خلال الزيارة بالوفد التايلاندي مشيدة بحجم التعاون والتنسيق الكبير بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والذي أسهم في خفض أعداد الضحايا بشكل بارز خلال السنوات الماضية في كلا البلدين.