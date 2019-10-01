مبادرة دولية لمكافحة الفساد

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

أطلق ديوان المحاسبة خلال انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للانتوساي بموسكو، مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وذلك بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في العالم، حيث سيعمل ديوان المحاسبة على تنظيم اللقاء الأول لهذه المبادرة، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سينعقد في أبوظبي في الفترة من 14-20 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة: إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تهدف إلى إيجاد منصة عمل مشتركه تجمع الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وذلك بهدف التعاون وتبادل المعرفة والتجارب في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام.

وأضاف أنه يتوقع لهذه المبادرة أن تسهم بشكل فاعل في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من الأضرار الناتجة عنه.