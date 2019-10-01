تخريج منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين ببرنامج «المهارات الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «أن برنامج «المهارات الإلكترونية» يتماشى مع تطلعات أبوظبي في نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للدولة، ومئوية الإمارات 2071.

حيث يوفر تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد، يتميز بمواهب في مجالات العلوم، لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار». جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخريج الدفعة الـ 4 من منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين ببرنامج «المهارات الإلكترونية»، بالتعاون مع مركز الخبرات في بوليتكنك أبوظبي - التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: «إن برنامج المهارات الإلكترونية يعتبر فرصة مهمة لمجندي الخدمة الوطنية، مما يساهم في اكتسابهم لمهارات وخبرات ذات أهمية، بالإضافة إلى أنه وسيلة ممتعة للطلبة لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم في مجالات المعرفة المختلفة».

ويأتي البرنامج التدريبي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية، وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاريع التخرج التي قدمها المجندون، والتي تظهر قدرات وإمكانيات مجندي الخدمة الوطنية والنقلة النوعية خلال الدورات السابقة ما يعد دليلاً كبيراً على أن دورة المهارات الإلكترونية تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة في النهوض باقتصاد معرفي متميز في دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم على المعرفة.

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «إن الطلاب نواة للمشروع الكبير ومع الدفعات الطلابية في السنوات التالية ستكبر النواة مع زيادة الخريجين ويكون لدينا منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، ولا ننسى بقية الجامعات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تساهم في هذا التوجه، مشيراً إلى أن مجندي الخدمة الوطنية تميزوا في الابتكارات وتنويع المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للقوات المسلحة وهو ما يدل على مستوى التطور والنضج الذي وصل إليه أبناؤنا المجندون، والذي يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام».

وأكد أن مشروعات الطلاب وصلت إلى مستوى عالمي يمكن معه الاستفادة منها بشكل تجاري، معرباً عن تمنياته بكل التوفيق لجميع المجندين في مسيرتهم العلمية والعملية. كما أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، عن تقديره للقائمين على البرنامج وهيئة التدريس على المجهود الكبير والتفاني في العمل الذي أسهموا في إنجاحه.