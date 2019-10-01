قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز خدمات الترخيص

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز خدمات المرور والترخيص، يرافقه فريق التفتيش بمكتب القائد العام، بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتلمس احتياجات الموظفين والمتعاملين بالمركز.

وكان في استقباله العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة - رئيس فريق نظام النجوم، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، والعميد عادل علي الغيص، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، وعددٌ من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع والضباط بالمركز.

حيث تم خلال الزيارة، تفقد أقسام وفروع المركز والاطلاع على سير عمل تقديم الخدمات المرورية ومدى تطويرها وتحسينها من أجل سعادة كافة المتعاملين، ووجه بمتابعة وقياس أداء مراكز الخدمة على مستوى القيادة العامة، والبدء بالتواجد فوراً ونقل مكاتبهم إلى الواجهة الأمامية في مراكز إسعاد المتعاملين، والنزول إلى الميدان عند مراكز الشرطة لتلمّس احتياجات الناس على أرض الواقع.

تكريم

وخلال الزيارة، قام القائد العام بتكريم المساعد عبد الرحمن عبيد كحّل الطنيجي، وهو أحد موظفي مركز خدمات المرور والترخيص، وله إسهامات بارزة ومتميزة في النهوض بمجال عمل مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، ولم يشهد سجله الوظيفي طيلة سنوات عمله المتميزة على مدار (43) عاماً أي إجازة عن العمل، ما كان له الدور المثمر والبناء بالنهوض بخدمات العمل المروري والارتقاء بها نحو التميز والريادة، ليكون خير مثالٍ للفخر يحتذى به أمام جميع العاملين.