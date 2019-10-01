مناقشة استعدادات الدوائر الحكومية بدبي لمواجهة الكوارث بفعالية عالية

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث بإمارة دبي، الاجتماع الثالث للفريق لعام 2019، والذي عقد في مجلس الشندغة التراثي، لمناقشة قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها.

بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واستعدادات وخطط وإمكانيات الدوائر الحكومية في إمارة دبي لمواجهة الأزمات والكوارث بفعالية عالية، بالإضافة إلى آلية التنسيق بين تلك الدوائر في مواجهة أية كارثة قد تحدث، لا قدر الله.

حضر الاجتماع أحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان سمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وباقي أعضاء الفريق من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

معايير

واستعرض اللواء كامل بطي السويدي، مشروع دبي المرنة الذي يهدف إلى تحقيق معايير الأمم المتحدة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.

كما استعرض العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات، نتائج دورة المتحدث الرسمي التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، بهدف تطوير منظومة الطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف دوائر ومؤسسات الإمارة، حيث اشتملت الدورة على عدة محاور من أهمها المهارات في التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء المري، بما يقدمه فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، في سبيل تحقيق الأمن والأمان في الإمارة، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.