انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خلال شهر أكتوبر، خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تشهد الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية، بتأثير دورة نسيم البر ـ البحر.

حيث يعد شهر أكتوبر ضمن شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية.

وتشير الإحصاءات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر أكتوبر 139 ملم في سنة 2016 على الشويب، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب، لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 52 % تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى أن تأثير منخفض الهند الموسمي، سيستمر على الدولة، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير في المنطقة أحياناً خلال النصف الثاني من هذا الشهر، كما تتأثر الدولة بامتداد لمنخفضات جوية سطحية من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا، تزداد كميات السحب، ويحتمل تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق.

وتشير الإحصاءات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر، يتراوح ما بين 28.8 و30.3 درجة مئوية، ويكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين و35.2 و37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.5 و25.2 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة 46.3 درجة مئوية في مزيرعة سنة 2017، كما سجلت أقل درجة حرارة في ركنة سنة 2007، والتي بلغت 10.2 درجات مئوية.

كما سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال الفترة الماضية، كان في سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب، و5 أيام ضباب خفيف، بينما سجلت متوسط الرطوبة النسبية العظمى، ما بين 72 % إلى 85 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 22 % إلى 32 %.