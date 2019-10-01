أبوظبي تطلق مبادرة «قادة المستقبل الرقمي» لاستقطاب المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية عن إطلاق مبادرة «قادة المستقبل الرقمي» والتي تهدف إلى توظيف عدد من المواهب الوطنية الشابة، والاستفادة من قدراتهم في مختلف قطاعات الهيئة بنهاية عام 2019.

كما تعمل هذه المبادرة على تمكين الشباب المواطنين، وتعزيز انخراطهم في سوق العمل، وتوفير فرصة حقيقية لهم لاكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلهم للقيام بدور هام في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

خطة شاملة

تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات قيادة الإمارات في إعداد خطة وطنية شاملة، لإعداد وتأهيل واستقطاب المواهب الوطنية، والاستثمار فيها بالشكل الذي يضمن لهم مستقبلاً مشرقاً ويمنحهم فرصة المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة.

وتعتبر هذه المبادرة بمثابة برنامج توظيف متكامل يستهدف المواطنين حديثي التخرج من طلبة الجامعات المتخصصين في المجال الرقمي وعلوم التكنولوجيا، والحائزين البكالوريوس في إدارة تقنية المعلومات، وعلم الحاسوب، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعيين 20 موهبة إماراتية واعدة بنهاية عام 2019.

ومن المقرر أن تتناوب هذه المواهب الشابة على جميع القطاعات بهدف الإلمام بجوانب ومحاور عمل الهيئة، وذلك من خلال التنقّل بين الإدارات والأقسام المختلفة وفقاً لخطة معدّة مسبقاً تضمن معرفتهم بمختلف التخصصات وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المجال الأنسب بالنسبة لهم.

تمكين حديثي التخرج

وقال محمد مرزوق الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي الرقمية: إن مبادرة قادة المستقبل الرقمي تهدف إلى دعم وتمكين وتشجيع الشباب حديثي التخرج من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعلم واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لقيادة مستقبل إمارة أبوظبي الرقمي.

وذلك عبر توفير بيئة ملهمة لأصحاب الكفاءات والمهتمين بقطاع التكنولوجيا ومنحهم فرصة العمل في مجالات متنوعة ضمن قطاعات وأقسام الهيئة بما يسهم في تطوير معرفتهم وترجمة أفكارهم إلى واقع تستفيد منه الدولة ومؤسساتها ويعزز مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

وأكد الشحي حرص الهيئة على دعم الخطط الحكومية الاستراتيجية للتوطين عبر توفير برامج تدريبية، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب واستقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل أبوظبي الرقمي.

تشجيع المواهب

وبيّن الشحي أن الهيئة تعمل على تشجيع المواهب الشابة على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق بما يسهم في تعزيز أداء القطاع. وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم تنظيم حفل تخرج لهذه المواهب الواعدة وتعيينهم بصورة دائمة في القسم المناسب ضمن هيئة أبوظبي الرقمية.

ودعا الشحي الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف للدخول على بوابة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وتعبئة سيرتهم الذاتية عبر رحلة «البحث عن وظيفة»، والتي توفر مجموعة من الفرص الوظيفية عبر منصة سلسة وفعالة تعتمد على أفضل التقنيات.