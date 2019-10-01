«هيئة التأمين» تضع اقتراحات لتطوير استراتيجية التوطين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكد إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن الهيئة تدعم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم ملف التوطين.

مشيراً إلى أن هذه القرارات ستساهم في تعزيز وتسريع وتيرة التوطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل ومنهجية استراتيجية ذات مستهدفات واضحة لكونها من القطاعات الحيوية التي وضعت الحكومة الرشيدة ثقتها بها وأولتها مسؤولية كبيرة للتوطين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في إفادة لـ«البيان الاقتصادي»، إن الهيئة ومن خلال متابعتها المستمرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن التوطين في قطاع التأمين، وضعت حزمة من الاقتراحات بشأن تطوير استراتيجية التوطين للاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات التي تواجه توطين القطاع.

كفاءات

وذكر أنه قد تم وضع خطة لتطبيق هذه الاقتراحات وتطويرها لتتماشى مع التوجيهات الحكومية والتي بدورها سيكون لها بالغ الأثر في توطين قطاع التأمين، واستقطاب الكفاءات الوطنية.

وأكد أن هيئة التأمين تضع التوطين في مقدمة أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث تواصل جهودها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير في القطاع، مبيناً أن استراتيجية التوطين في الهيئة ذات نظرة شمولية وبعيدة المدى، لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين، بل لتخريج أجيال من المواطنين المتخصصين والمحترفين.

مبادرات

ونفذت الهيئة خلال الفترة الماضية حزمة من المبادرات بشأن التوطين في القطاع، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية، وذلك بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية في التأمين، من أجل جذب المواطنين، والعمل على تدريبهم، وبشكل مجاني.

وأسهمت جهود الهيئة في زيادة أعداد المواطنين خلال العام الماضي بنسبة 21% عن 2017، وبواقع 228 مواطناً انضموا للقطاع العام الماضي، كما بلغت نسب الزيادة في الإدارات الفنية من المواطنين 55%، ما يعني أن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، أثمرت زيادة في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع، وخاصة في مجال العمل الفني التأميني.

وساهمت مبادرات التدريب المجاني للمواطنين التي أطلقتها الهيئة العام الماضي في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية، حيث تم تدريب 1136 من الكوادر البشرية المواطنة عبر 70 برنامجاً تدريبياً في النصف الأول 2019 من مبادرة «مهاراتي»، و39 متدرباً اكتوارياً، و25 متدرباً في مواجهة الجرائم المالية، و15 متدرباً من برنامج قادة المستقبل، و26 متدرباً من برنامج دبلوم الابتكار.

مهن تخصصية

وتولي الهيئة أهمية لتوظيف المواطنين في المهن التخصصية والقيادية في شركات التأمين، وهذا يلاحظ من زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية والفنية والقيادية، حيث وضعت هيئة التأمين أولويات لبعض الوظائف في التوطين، ومنها: وصول عدد موظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 43 مواطناً.