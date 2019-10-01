مستشفى الرحبة يفتتح وحدة «الرعاية طويلة الأمد»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح مستشفى الرحبة التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، المرحلة الأولى من وحدة الرعاية طويلة الأمد، إذ يعد مستشفى الرحبة أول منشأة صحية تابعة لشركة «صحة» يتم ترخيصها من دائرة الصحة في أبوظبي لمرضى الإقامة الطويلة.

وتم تقسيم المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتحتوي على 7 أسرة لمرضى التنفس الاصطناعي على المدى الطويل، وفي المرحلة الثانية سيتم العمل على إضافة أسرة وتوسعة المشروع مستقبلاً.

ويتكون فريق العمل لوحدة الرعاية طويلة الأمد من الأطباء الاستشاريين بوحدة العناية المركزة، وممرضين على مستوى عال من الخبرة، بالإضافة إلى فريق من قسم منسقي حالة المرضى، وأخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومعالج الجهاز التنفسي، والصيدلي، وإدارة الأسرّة، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين لديهم الخبرة السريرية في تقييم الصحة وتخطيط الرعاية.

إقامة

وقال محمد سالم الهاملي، المدير التنفيذي لمستشفى الرحبة بالإنابة: إن إنشاء وحدة خاصة لمرضى الإقامة الطويلة كما هو متعارف عليه عالمياً يحقق الكثير من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والصحية.

وأكدت الدكتورة هيفاء النهدي، المدير الطبي بالإنابة، أن مستشفى الرحبة من المراكز المعتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي، لاستقبال هذه الحالات، بهدف ضمان الحفاظ على جودة وسلامة مرضانا، حيث يقوم فريقنا بتحديد الاحتياجات الصحية والاجتماعية ومساعدة الأسر.