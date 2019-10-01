«شؤون القصر» تبحث مع «تنفيذي دبي» إطلاق مبادرات مبتكرة

المصدر: دبي - وام

بحثت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سبل التعاون لإطلاق مبادرات مبتكرة، توسع مصارف الوقف لخدمة المجتمع بمختلف فئاته، وتعزز استخداماته ودائرة المساهمين فيه وفق مبدأ الوقف للجميع.

جاء ذلك خلال زيارة عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي للمؤسسة، وكان في استقباله كل من علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة وعدد من موظفي المؤسسة.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على طبيعة عمل المؤسسة وإداراتها المختلفة والخطط المستقبلية والتطويرية في كل الوحدات التنظيمية.