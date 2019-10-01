سعود القاسمي يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فؤاد شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير اللبناني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

حضر اللقاء عساف ضومط قنصل الجمهورية اللبنانية وجان كلود الخوري الملحق الاقتصادي وصالح الشال، مستــشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري.