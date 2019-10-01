«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم برنامج تآلف في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

انطلقت، أول من أمس، تحت عنوان «تمكين الأطفال أصحاب الهمم»، أعمال برنامج «تآلف» الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتدريب أولياء أمور الأطفال أصحاب الهمم، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم، وذلك لتحويل مجتمع الإمارات إلى مجتمع صديق لأصحاب الهمم، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

ويشارك في البرنامج، الذي يستغرق خمسة أيام متواصلة، 35 من أولياء أمور وأمهات الطلاب أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد بإمارة رأس الخيمة، في خطوة نوعية من المؤسسة للوصول إلى كل الأسر والأمهات على مستوى الدولة، بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى أولياء الأمور من منطلق المسؤولية المجتمعية لـ«زايد العليا».

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن برنامج «تآلف» شهد توسعاً حتى شمل كل مناطق الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام متزايد وإشراف من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكد أن النتائج التي تحققت من خلال الدورات التي تم تنظيمها من البرنامج منذ انطلاق الدورة الأولى قبل عام تقريباً، شملت 216 من أولياء الأمور والأمهات.