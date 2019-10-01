شرطة أبوظبي تشارك بمبادرة توعوية علاجية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بمبادرة توعوية علاجية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، في ياس مول أبوظبي.

وأكدت مديرية الطوارئ والسلامة العامة، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز العمل الإنساني، وإطلاق الحملات والمبادرات التوعوية والوقائية لترسيخ ثقة المجتمع بالخدمات التي تقدمها والصورة الإيجابية، والتي تسهم في استدامة الأمن والريادة وفق أفضل الممارسات. وأوضحت أن المبادرة ركزت على نشر وتعليم ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي في حالات توقف القلب وأماكن تواجده في المرافق العامة، وتعزيز الثقافة الصحية لدى الأفراد وتعليمهم الممارسات الإسعافية الصحيحة.