سفيرنا في كندا يستعرض التعاون مع مسؤولين بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

المصدر: أوتاوا - وام

زار فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، مدينة سانت جونس عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور وذلك في إطار متابعة التطورات المحققة مؤخراً على صعيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا وانعكاسها على العلاقات مع المقاطعات الكندية المختلفة.

تعاون

واجتمع فهد الرقباني على رأس وفد ضم رفيعة أحمد بوشنين السكرتير الثاني في سفارة الدولة لدى كندا خلال الزيارة مع عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ومن بينهم جودي فووت الحاكم العام للمقاطعة وسكوت ريد رئيس البرلمان ودويت بول رئيس وزراء المقاطعة وبرنارد ديفيس وزير السياحة والثقافة والصناعة والابتكار وسيوبان كودي وزيرة الموارد الطبيعية وكريستوفر ميتشالمور وزير التعليم المتطور والمهارات والعمالة وكارول آن هيلي وزيرة شؤون المرأة إلى جانب عدد من الوزراء والأساتذة الأكاديميين وكبار المسؤولين في قطاع التعليم وممثلي ورؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ومسؤولي الجامعات.

وبحث الرقباني مع كبار المسؤولين سبل التعاون في مجال التعليم حيث تشتهر مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ببرامجها الدراسية المتميزة وخاصة في مجال الطيران والدفاع والفضاء والأمن والطاقة والتكنولوجيا والتطبيقات الصناعية المرتبطة وسبل تعزيز التعاون في الأبحاث الطبية بين جامعة ميموريـال وجامعات الدولة.

تمكين المرأة

وأطلع السفير الرقباني المسؤولين بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور على جهود الدولة في تمكين المرأة وتحقيق المساواة لها وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين.

وجرى خلال الزيارة كذلك مناقشة عدد من المواضيع ومن بينها معرض إكسبو في دبي وأهمية مشاركة المقاطعة في الجناح الكندي ودور جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية وزيارة وفد منها للدولة مؤخراً ونشاطها في تنمية العلاقات واهتمام الدولة الكبير وإسهاماتها بالمساعدات الإنسانية.

وعلى هامش الزيارة تم تنظيم زيارة ميدانية لمعهد البحار والصيد البحري، التابع لجامعة ميموريـال جرى خلالها الاطلاع على الابتكارات والبرامج المستخدمة في مراقبة واستخراج البترول من البحار وتكنولوجيا ضمان الأمن الغذائي إضافة إلى زيارة لمقر شركة «PAL» للطيران، والتي لها مكتب إقليمي في الدولة.