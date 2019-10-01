«مدني أبوظبي» تجري تجربة لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي تجربة للربوت «اللوف 60» لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد.

ويستخدم الربوت لإخماد أنواع من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق ومواقف السيارات المغلقه بتحريكه عن بعد. وتمت التجربة في ميدان شركة جاهزية وذلك للوقوف على أفضل المنتجات والأجهزة من مختلف الصناعات التي تخدم عمل رجال الإنقاذ والإطفاء.

حضر التجربة اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الاحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والعميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي والمختصين من الجهات المعنية.