230 حاوية ذكية للنفايات بدبي في 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي لـ«البيان» أن البلدية لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة في إمارة دبي من خلال المرحلة الثانية للمشروع.

والتي تتضمن توزيع 230 حاوية ذكية خلال النصف الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت توزيع 100 حاوية ذكية صديقة للبيئة لتخزين النفايات، لتشجيع عمليات فصل النفايات ورفع كفاءة برامج إعادة التدوير.

معايير عالمية

وأوضح أن توزيع حاويات تخزين النفايات الجديدة يأتي تطبيقاً لأنجح المعايير العالمية في مجال الرقي بمستوى خدمات النظافة العامة في الإمارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لأهداف الحكومة الذكية، وتماشياً مع ضرورة تبني كل متطلبات استشراف المستقبل في أداء العمل البلدي الهادف لتبني أفضل الممارسات المتميزة في مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات بالإمارة.

مشروع

وقال: إن هذا المشروع البيئي المستدام يسعى لتوسيع جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية للأجندة الوطنية لعام 2021 بتحويل نسبة 75% من النفايات في الإمارة عن مسار الطمر، ويأتي تطبيقاً لأفضل التجارب الناجحة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، ويدعم هذا المشروع الاستراتيجي مخرجات خطة تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، التي تعتمد بشكل مباشر على عمليات فصل النفايات من مصادرها وتشجيع عمليات الفرز وإعادة التدوير. وبلغت نسبة النفايات المحولة عن مسار الطمر في إمارة دبي نحو 32% في عام 2018.

مميزات

وأوضح أن الحاويات الذكية مزودة بأجهزة إلكترونية وحساسات استشعار عالية الدقة لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها من خلال إرسال إشارة فورية إلى مركز التحكم بالبلدية، لإتمام عمليات التفريغ عند الحاجة فقط، كذلك تحتوي الحاويات المبتكرة على فتحتين منفصلتين إحداهما لتجميع النفايات العامة، والأخرى لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير.