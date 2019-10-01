«كهرباء دبي» تحصل على شهادة آيزو في جرد انبعاثات الغازات الدفيئة

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية آيزو (14064-3:2006)، بعد نجاحها في اجتياز جرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ويأتي هذا الإنجاز تقديراً للنتائج التي حققتها الهيئة خلال عام 2018 في البصمة الكربونية السنوية، وجهودها المتواصلة لمكافحة التغير المناخي.

واضطلع مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي) وشركة TÜV Nord CERT GmbH بوصفهما طرفاً ثالثاً مستقلاً بالتأكد من استيفاء الهيئة لجميع الشروط المتعلقة بشهادة الآيزو 14064-3، التي تحدد الإرشادات الخاصة للتأكد من تحقيق الهيئة لنتائج متميزة في مجال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتعتبر شركة TÜV Nord CERT GmbH إحدى أذرع مجموعة TÜV NORD GROUP، وتقدم الشركة خدمات التحقق والاختبار والتقييم والتدقيق وإصدار الشهادات لنظم الإدارة البيئية والصحة والسلامة.

وخضعت الهيئة لمعايير صارمة خلال عملية التحقق، وتم احتساب مصادر انبعاثات أنشطة الطاقة المباشرة وغير المباشرة، ومنها استهلاك الوقود عند إنتاج الكهرباء وعند معالجة المياه، وغاز التبريد، والوقود المستخدم لتحريك أسطول الهيئة من المركبات وغيرها.

جهود

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي حصول الهيئة على شهادة آيزو (14064-3:2006) نتيجة جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي وضع الركائز الأساسية لبناء مستقبل مستدام.

ونحرص دائماً على أن نكون إحدى الجهات الحكومية السباقة في المنطقة في مجال مكافحة التغير المناخي، ولا ندخر جهداً لجعل إمارة دبي نموذجاً يحتذى في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وإيجاد الحلول المستدامة لظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري. كما نتعاون مع كل الجهات المحلية والعالمية لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها سموه والهادفة إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050.