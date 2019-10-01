«طرق دبي» تكرّم مواليد جيل أطفال المترو

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس احتفالاتها بمرور 10 سنوات على التدشين الرسمي لمترو دبي بحفلة عيد ميلاد لمواليد جيل أطفال المترو، الذين وُلِدوا في 9 /‏‏ 9 /‏‏ 2009 ولغاية 9 /‏‏ 9 /‏‏ 2018، وهي مبادرة أعلنت عنها الهيئة في ذكرى احتفالية المترو، وشارك فيها 200 طفل مع أسرهم على حلبة التزلّج في مول دبي.

وتم خلال الحفل الختامي إجراء السحب على أسماء الـ 200 طفل المشاركين في هذه المسابقة، وفاز 10 أطفال، منهم 5 فازوا برحلات إلى باريس مع أسرهم، بينما حصل الـ 5 الآخرون على دخول مجاني إلى الحدائق الترفيهية في إمارة دبي لمدة عام واحد.

وأشادت الهيئة بهذه المناسبة، بالمساهمة الفاعلة لشركاء الهيئة في رعاية الاحتفال بهذه المناسبة الرائعة ومنهم وشركة إعمار العقارية، وفلاي دبي، وكانون، وكارتون نتورك، وبيبسي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وماجد الفطيم، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشركة نايكي للمنتجات الرياضية وموقع «طلبات» الإلكتروني الخاص بطلب وجبات الطعام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى سيركو، الشركة المُشَغِّلة لمترو وترام دبي، «التي لا تَدَّخِرُ جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم للهيئة في الفعاليات والأنشطة، التي تنظمها وخاصة.

فيما يتعلق بمترو وترام دبي، وقد لعبت سيركو دوراً حيوياً في استقطاب رعاة هذا الحدث». وسادت أجواء الاحتفالات بهذه المناسبة مظاهر البهجة والفرح وإسعاد الناس، وتمثلت بأضواء متلألئة على برج خليفة وبرج العرب وشاشات العرض في مول دبي ومنها شاشة عرض المربى المائي وقرب الواجهة المائية وشاشات العرض في حلبة التزلج في المول وفي قناة كارتون نتورك بالعربي.

وتم توزيع إصدار خاص لعلب بيبسي وتفعيل عدد من الجوائز من خلال التقاط صور جماعية للمشاركين، وتفعيل جوائز أخرى تمثلت بكاميرات زوميني من شركة كانون في محطات المترو لأكثر من 100 فائز، بالإضافة إلى تذاكر سفر وباقات عطلات لعدد من الفائزين مقدّمة من فلاي دبي.

تميز

وأوضحت الهيئة أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة هو إبراز الإنجازات، التي حققتها ومازالت تحققها في هذا المشروع الحيوي، الذي نفذته لتلبية الطلب المتنامي من قبل رواد هذا النوع من النقل الجماعي، وتجديد حرصها المستمر وسعيها الدائم على إسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بتقديم باقة من الخدمات العالمية المتنوعة، التي تليق بسكان وزوار دبي.

أيقونة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مترو دبي بات معلماً بارزاً وأيقونة مميزة في هذه المدينة النابضة بالحياة والحافلة بالفعاليات والأنشطة، التي تجذب زواراً وسائحين من مختلف بلدان العالم وفي جميع المناسبات.