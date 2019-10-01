«النقل المتكامل»: حزمة خدمات لنجدة وإنقاذ السيارات المتعطلة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

أطلق مركز النقل المتكامل، هوية جديدة لخدمة مساندة الطرق، بحزمة خدمات لنجدة وإنقاذ السيارات المتعطلة تغطي جميع الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي.

، بالإضافة إلى تصميم جديد ومبتكر لدوريات خدمة مساندة الطرق، وزيادة أعدادها لما يقارب 60 سيارة، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، مشغل الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في أبوظبي، وفي إطار الجهود المبذولة للرقي بمستوى الخدمات.

وأكد عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن خدمة مساندة الطرق تؤدي دوراً مهماً في تأمين سلامة التنقل وتضمن انسيابية الحركة المرورية وترفع الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق في الإمارة، كما ترتكز الهوية الجديدة للخدمة على مبدأين أساسيين هما أمن وسلامة مستخدمي الطرق، ويتكون شعارها الجديد من 3 أحرف إنجليزية (RSP ) وهي مختصر لخدمة مساندة الطرق.

وأفاد المهندس حمد العفيفي مدير إدارة الحركة المرورية بالإنابة في مركز النقل المتكامل بأبوظبي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر دائرة النقل، أن كافة مركبات خدمة مساندة الطرق مجهزة بأنظمة مركبة وذكية وتقدم خدمات مجانية لقادة المركبات على مدار الساعة 247 وتضمن الاستجابة الفورية للحوادث ومساعدة السائقين على الطرق بسرعة أكبر.

ولفت العفيفي أن معدل زمن الاستجابة منذ ورود البلاغ حتى الوصول إلى المركبة أينما كانت في إمارة أبوظبي لا يتجاوز الـ15 دقيقة، فيم لن يتخطى زمن إخلاء الطريق وإبعاد المركبة المتضررة مدة 30 دقيقة، مبيناً أن الخدمة ستشمل كافة المركبات.

تقييم

وأشار إلى أن الخدمة ستخضع لتقييم مدته 3 أشهر ابتداءً من اليوم، يشمل الـ30 مركبة، ليتم تحديد مستواها وإعادة توزيع المركبات وزيادتها إن تطلب الأمر تعزيزاً لإدارة الحركة المرورية، لافتاً أن خدمة مساندة الطرق تعاملت مع ما يقارب 120 ألف بلاغ على مدى السنوات الست الماضية بمعدل 20 ألف بلاغ سنوياً.

وعن قنوات طلب الخدمة، أشار العفيفي أن المركز خصص عدة قنوات تواصل مجانية أهمها تطبيق «درب» للهواتف الذكية الذي يمكن المتعاملين في 3 خطوات بسيطة من تحديد الموقع الجغرافي للحدث وبصورة دقيقة ما يضمن سرعة وصول دوريات الخدمة، إلى جانب إمكانية الاتصال المباشر مع مركز الاتصال الخاص بمركز النقل المتكامل عبر الرقم 80088888 ثم اختيار الرقم 3 لطلب خدمة مساندة الطرق.

ولفت العفيفي إلى التواصل الهاتفي المباشر مع مقدم الطلب بعد أقل من دقيقتين للتحقق من صحة الطلب، ويتم تخصيص أقرب دورية من موقع الحدث للمساعدة، مبيناً أن كل طلب يخضع لمراقبة آلية التعامل معه كما زمن الوصول من لحظة استلامه حتى الانتهاء منه.

وأكد أن سيارات خدمة مساندة الطرق مجهزة على مدار الساعة، وهي مزودة بلوحة إلكترونية متغيرة (VMS) لتنبيه وتحذير السائقين عند الاقتراب من موقع الحدث، وكذلك نظام اتصالات حديث مربوط بغرفة العمليات في مركز التحكم المروري للاستجابة الفورية للحوادث ومساعدة سائقي المركبات على الطرق بسرعة أكبر.

خبراء

وأضاف العفيفي أن مقدمي الخدمة على الطريق هم خبراء سير ميدانيون تم تدريبهم للقيام بالمهام على أكمل وجه، والمتمثلة في إدارة وتأمين الأحداث والحالات الطارئة، إدارة الحركة المرورية للفعاليات، تأمين مواقع الإغلاقات والتحويلات المرورية، إدارة الحركة المرورية أثناء عمليات صيانة الأنظمة المرورية والمشاريع، والتعامل مع أعطال المركبات وإزاحتها خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن.

ويتكون الشعار الجديد من لونين أساسيين، هما البرتقالي الذي يرمز للطوارئ والأزرق الرمادي كدلالة على تقديم خدمة، وتحمل مركبات دوريات خدمة مساندة الطرق شعار مركز النقل المتكامل وشعار الخدمة وملصقات عاكسة للضوء، تتميز بالوضوح عن بعد في النهار والليل.