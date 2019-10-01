«خدمات رأس الخيمة» تستعرض مشاريعها في «مؤتمر الطرق» بأبوظبي

المصدر: ر أس الخيمة ــ البيان

تشارك دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في المؤتمر الدولي للطرق، الذي تحتضنه أبوظبي حالياً، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر 2019، في الجناح المخصص لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم وفد الدائرة المشارك في المعرض، عدداً من المسؤولين ومديري المؤسسات والإدارات، يترأسهم المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة.

مشاركة

وأوضح المهندس أحمد الحمادي، أن مشاركة الدائرة تأتي استعراض مؤسسة الأشغال التابعة للدائرة، تطبيقها الناجح للشبكة المطورة للطرق والمواصلات في إمارة رأس الخيمة، والتي ساهمت في تسهيل انسيابية حركة النقل في شوارع الإمارة، بالإضافة لمشروع طرق جبل جيس المطورة، التي ساهمت في إرساء بنية تحتية مستدامة لشبكة طرق داخلية، تواكب أعلى المعايير العالمية، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية في الدولة.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات العامة، أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير وزيادة جودة طرق الإمارة، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التوافق مع لوائح الطرق والبنية التحتية في دولة الإمارات ودول العالم، وسيتم عرض هذه الشبكة والمجسمات على آلاف المشاركين والخبراء والمختصين خلال المؤتمر الدولي للطرق.

إنجاز

وأكد الحمادي أن استضافة المؤتمر الدولي للطرق في الشرق الأوسط للمرة الأولى بمدينة أبوظبي، يعد إنجازاً وفخراً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد على مكانة الدولة المتقدمة في هذا القطاع، وتأتي أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، بتفعيل التواصل والارتقاء من خلال تبادل الأفكار ومناقشة التحديات والحلول، وإعداد الاستراتيجيات المحفزة للنمو والتطور في قطاع الطرق، مشيراً إلى فرص النمو الواعدة التي يقدمها هذا القطاع.

سياح

وأشار إلى أن شبكة الطرق في جبل جيس، وقمته الأعلى في دولة الإمارات، بارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار من العائلات والسياح، حيث تصل درجة الحرارة فيه خلال فصل الشتاء، إلى أقل من 3 درجات تحت الصفر، حيث أنجزت الدائرة، ممثلة في مؤسسة الأشغال، الطريق الجبلي الأسفلتي الفريد من نوعه، والذي يضم 8 جدران استنادية ضخمة، الفريدة من نوعها بالمنطقة والعالم.