«الصحة» تستقطب 29 استشارياً في تخصصات طبية دقيقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر أكتوبر، والذي يضم أكثر من 29 طبيباً من نخبة الاستشاريين حول العالم، تم استقطابهم إلى 11 مرفقاً صحياً تابعاً للوزارة.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر أكتوبر 2019، المرضى المراجعون في عدة مستشفيات تابعة للوزارة، ومنها مستشفيات عبيد الله وشعم وصقر برأس الخيمة، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بالإضافة لمستشفيات الفجيرة ومسافي ودبا بالفجيرة. ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي.

وتشمل مجالات تخصصات الاستشاريين، أمراض القلب، طب التخدير والعناية المركزة، جراحة تجميل الأنف، جراحة الرأس والرقبة، أمراض الطب النفسي (الاكتئاب والاضطراب الوجداني، العلاج السلوكي المعرفي، الفصام وطب الإدمان)، وعلم النفس العصبي (اضطرابات طيف التوحد)، أمراض الدم، جراحة العظام للأطفال.

كما تضم تخصصات أخرى، جراحة السمنة، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (إصابات العمود الفقري)، أمراض النساء والولادة و المسالك البولية (الجراحات الروبوتية)، أمراض الغدد الصماء (المناعة والحساسية)، أمراض الكلى، أمراض القلب للأطفال، جراحة العظام (الكتف والكوع)، الأمراض الصدرية (الحالات الحرجة والمناظير التشخيصية والعلاجية)، أمراض السمنة والجهاز الهضمي (تكميم المعدة).