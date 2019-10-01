«صحة دبي» تطلق منصة لقضايا المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي منصة تفاعلية مفتوحة للمناقشات والحوارات المباشرة بين المسؤولين في المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة والمتخصصة، حول القضايا الصحية والموضوعات ذات الصلة بالمستقبل والتحولات الذكية والابتكار، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة بالتجارب الناجحة والخبرات المتصلة بعالم الابتكار. وجاءت المنصة ضمن مبادرة وتحت اسم «حديث الصحة».

انفتاح

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن المبادرة المستحدثة، تمثل أحد المسارات المهمة في سياسة الانفتاح على العالم التي تنفذها الهيئة، والتي تتضمن تبادل المعرفة ونقل الخبرات والاستفادة من خلاصة التجارب الناجحة، التي تعزز توجهات الهيئة، وخاصة المرتبط منها بالمستقبل والإبداع والتقنيات الحديثة والذكية.

وأكد أن المنصة التي تحتضنها الهيئة في (مركز الابتكار الصحي) التابع لها، تعد استجابة مهمة للحراك الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه التحديد، فيما يخص تطلعات المستقبل، وما يجب أن تكون عليه المنظومة الصحية، مؤكداً أن الهيئة تعول كثيراً على الطرح البناء والتوصيات والاقتراحات.

مشاريع

وأطلقت هيئة الصحة بدبي مبادراتها الجديدة، بحضور خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، الذي استعرض أبرز مبادرات المؤسسة ومشاريعها الهادفة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع هيئة الصحة بدبي في مجال تبني التقنيات الحديثة وتسريع عمليات تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتشجيع الشركات الناشئة المحلية والعالمية، وتوفير فرص أعمال متنوعة لرواد الأعمال، مما يسهم بالتالي في تعزيز مكانة دبي كمدينة مستقبلية رائدة، على مستوى العالم.