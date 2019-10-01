لجنة رأس الخيمة توعي الناخبين وتحفزهم على المشاركة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جاهزية مركز إمارة رأس الخيمة لاستقبال جميع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية وضمان سهولة الوصول للمراكز الانتخابية والتصويت ضمن خطة أعدت لإنجاح هذا الحدث الوطني.

وقامت لجنة إمارة رأس الخيمة بتوعية الناخبين وتحفيزهم للمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية واختيار المرشحين القادرين على مواصلة خدمة الدولة، كما أجابت اللجنة عن كافة الاستفسارات التي تصلها من الناخبين وتعمل على تقديم الدعم المطلوب لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال رئيس لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تم تحديد خمسة مراكز انتخابية في إمارة رأس الخيمة، وهي مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو» ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس وكليات التقنية «طالبات» ومركز شباب الغيل، حيث تواصل لجنة إمارة رأس الخيمة اجتماعاتها والاستعدادات والتنسيق لتنظيم سير عملية التصويت.