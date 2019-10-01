لجنة عجمان: مواقف للناخبين لتسهيل إجراءاتهم

المصدر: عجمان - وام

أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية الإمارة الكاملة لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال مرحلة التصويت المبكر التي تبدأ صباح اليوم وتنتهي في الثالث من أكتوبر في المقر الرئيسي بجامعة عجمان.

وأكد السويدي، جاهزية المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بجامعة عجمان، واستيفاء جميع الخدمات اللوجستية والتقنية، وتخصيص مواقف للناخبين، بما يضمن وصولهم واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

جهود

وثمّن رئيس اللجنة جهود أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، مبدياً ثقته التامة في قدرتهم على استكمال مرحلة التصويت بالكفاءة ذاتها، وحثهم على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، وتقديم كل التسهيلات خلال عملية التصويت.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في هذا الحدث الوطني، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة من خلال اختيار المرشحين ليكونوا مساهمين بوصول الأكفاء لعضوية المجلس.