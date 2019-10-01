ندوة انتخابية تدعو إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

دعت الندوة الانتخابية التي نظمها المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 الدكتور جاسم خلفان بقاعة المرجان في أم القيوين، مساء أمس، إلى ضرورة إيجاد وصنع المليونير الإماراتي في كل إمارة، من خلال دعم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، ودعم المحور الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال ودعم المنتج المحلي وإيجاد التشريعات اللازمة لحمايته، وطالبوا الفائزين بأن يعكسوا قضايا المواطنين بشفافية واقتدار. كما دعت الندوة إلى ضرورة الاهتمام بالشق التعليمي.

وابتدأ الندوة المرشح الدكتور جاسم خلفان، والذي ظل يعمل في المجال الطبي لأكثر من 37 عاماً، إضافة إلى العمل الحكومي والقيادي، معرفاً بأبرز محاور برنامجه الانتخابي والتي تدور حول تمكين المرأة الإماراتية اجتماعياً، والتركيز على تسخير القوانين لبناء جيل واعد، والسعي إلى تعديل معاشات المتقاعدين وإيصال تطلعات وآمال المواطنين.

ملف التوطين

وتطرق إلى ملف التوطين والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، والتي تتعلق بحزمة من التعديلات والتشريعات التي تصب في صالح المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، كما أن تلك القوانين سوف تجعل القطاع الخاص أكثر جذباً لهم بعد تخوّفهم من الالتحاق به، لأنها سوف تؤمّن لهم مستقبلهم الوظيفي.