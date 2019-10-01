9981 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

سجلت دوريات «راقب» البيئية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 9981 مخالفة بيئية بالتعدي على المناطق السياحية والطبيعية في الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، فيما شددت الدائرة إجراءاتها لحماية المواقع الطبيعية والسياحية والشاطئية ضد السلوكيات غير المسؤولة من مرتادي تلك المناطق.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة، أن البند الأول من لائحة المخلفات، تصدر مجموع المخالفات بنسبة 5815 مخالفة لرمي المخلفات خارج الحاويات في المواقع غير المخصصة، فيما سجل البند الثامن 1841 مخالفة لرمي المخلفات من المركبات خلال السير أو التوقف.

وأشار إلى أن طبيعة عمل مفتشي خدمة «راقب» تعتمد على تحذير الأشخاص المخالفين قبل توقيع العقوبة في حال إصرارهم على ارتكاب المخالفة، للمساهمة في الحفاظ على تلك المواقع التي تستقطب آلاف الزوار من العائلات والسياح سنوياً.

وقال: ساهم تسجيل المخلفات عبر المفتش الذكي لخدمة «راقب» البيئية باستخدام الأجهزة اللوحية بدقة تسجيل المخالفات المسجلة في مختلف مناطق الإمارة بتقليل الوقت لإعلام الأشخاص بتسجيل المخالفة الموقعة ضدهم في نفس الموقع عبر رسالة نصية على هاتف الشخص المخالف للقوانين البيئية، مؤكداً عدم التهاون ضد تلك السلوكيات، حيث شددت الدائرة إجراءاتها ضمن برنامج شامل عبر 46 دورية تجوب مختلف مناطق الإمارة.