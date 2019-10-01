صيانة وتأهيل حدائق وملاعب الأطفال بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تقوم بلدية مدينة بوظبي حالياً، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الحدائق وملاعب الأطفال داخل جزيرة أبوظبي، لتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع.

ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة توفر الراحة والرفاهية للجمهور، من خلال صيانة وتطوير مواقع عدة بملاعب أطفال مخصصة حسب الفئات العمرية، ما يسهم في تعزيز وتحسين المستوى الصحي والرياضي لهم، الأمر الذي يعتبر من الأهداف التي تسعى البلدية إلى تحقيقها.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي، مؤخراً، ضمن خطة تأهيل مناطق الألعاب داخل جزيرة أبوظبي، مشروع تأهيل الحديقة الواقعة بالحوض غرب 8 أبوظبي، عند تقاطع شارع حمدان بن محمد وشارع مبارك بن محمد (الحديقة الواقعة أمام متجر ابيلا).