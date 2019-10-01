زكي نسيبة يبحث تعزيز التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أمس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي بمناسبة توليه مهام عمله الجديد لدى الدولة.

ورحب معاليه بسفير الاتحاد الأوروبي مؤكداً ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية بما يساهم في دعم علاقات التعاون الوثيقة على كل الأصعدة.

من جانبه أعرب السفير أندريا فونتانا عن سعادته بالعمل ممثلاً للاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة مع الدولة في المجالات الثقافية والدبلوماسية والسياسية.