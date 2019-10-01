الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد الثلاثاء طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا وعلى أقصى جنوب الدولة.

و الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد البلاد يوم الأربعاء طقس صحو بوجه عام و غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر.

و الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الخميس المقبل طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا.. و الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالا وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة أحيانا و سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم السبت المقبل رطبا خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية.

والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.