حمدان بن زايد يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الدولة

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم ستيفن بوندي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأبوظبي، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات و الولايات المتحدة وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن سعادته بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات من نهضة حضارية في المجالات كافة.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة.