20 دولة أمام «الجواز الإماراتي» لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قلّص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها إلى 20 دولة فقط أو 10% من دول العالم من أصل 198 دولة منها 6 مناطق معتمدة لدى الأمم المتحدة، ليحتفظ بصدارة المركز الأول في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي منذ صعوده في الأول من ديسمبر عام 2018.

وبعد تحديث المؤشر التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية المقرر اليوم يعزز الجواز الإماراتي مكاسبه في صدارته المركز الأول عالميا بعد حصوله على إعفاء جديد من جمهورية افريقيا الوسطى بدخول 178 دولة حول العالم (118 دولة بدون تأشيرة و60 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول) وذلك بفارق 8 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر كل من: المانيا وفنلندا وإسبانيا ولكسمبورج حيث تسمح جوازات سفرها بدخول 170 دولة بدون تأشيرة مسبقة بينما تحتاج إلى تأشيرات 28 دولة لدخول أراضيها وذلك بعد عززت مكاسبها في المركز الثاني بزيادة نقطتين منذ بداية سبتمبر.

وبحسب التصنيف الجديد تحتل المركز الثالث في المؤشر جوازات سفر كل من: الدنمارك وسنغافورة وإيطاليا وهولندا والنمسا واليابان والبرتغال وكوريا الجنوبية وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية بدخول 169 دولة بدون تأشيرة ويتبقى أمامها 29 دولة تحتاج لتأشيرة، كما يحتل المركز الرابع جوازات سفر كل من: السويد وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج وسويسرا، بدخول 168 دولة بدون تأشيرة ليتبقى أمامها 30 دولة تحتاج لتأشيرة مسبقة، فيما تحتل جوازات سفر كل من: جمهورية التشيك والمجر وليتوانيا والمملكة المتحدة المركز الخامس في المؤشر بدخول 167 دولة بدون تأشيرة مسبقة وتحتاج إلى تأشيرات 31 دولة أخرى.

فيما تتفاوت مراكز جوازات سفر الدول العربية بين مراكز متقدمة وأخرى متوسطة ومراكز متأخرة في ذيل القائمة، ففي الوقت الذي يحتل فيه الجواز الكويتي الـ 44 بدخول 100 دولة نجد جواز جمهورية مصر العربية يحتل المركز 78 بدخول 58 دولة بدون تأشيرة، والجواز العماني في المركز الـ 54 بدخول 85 دولة نجد الجواز اليمني المركز 89 بدخول 43 دولة.

ويحتل المركز الأخير في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي (93) جواز السفر الافغاني بدخول 34 دولة فقط بدون تأشيرة مسبقة، يتقدمه الجواز العراقي في المركز الـ 92 بدخول 36 دولة، ثم الجواز السوري والباكستاني في المركز 91 بدخول 39 دولة، ثم الجواز الصومالي في المركز الـ 90 بدخول 40 دولة من دون تأشيرة.