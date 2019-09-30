افتتاح مقر سفارة مملكة تونغا في أبوظبي

المصدر: وام

افتتح جلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة اليوم مقر بعثة سفارة مملكة تونغا في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي.

حضر الافتتاح صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا سفير غير مقيم لدى مملكة تونغا وسعادة أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وسعادة أكوا أولا سفير مملكة تونغا لدى الدولة وعدد من سفراء مملكة تونغا لدى عدة دول وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وهنأ معالي نسيبة جلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا بمناسبة افتتاح المقر.. فيما أشاد سعادة اكوا اولا بجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لافتتاح المقر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتطوير العلاقات بين البلدين والنهوض بها.